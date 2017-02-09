Апелляционный суд Киева отказался отстранять Михаила Охендовского от должности председателя Центральной избирательной комиссии.

Такое решение сегодня было принято коллегией судей, передает УНИАН.

Таким образом, суд оставил без удовлетворения ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Соломенского районного суда Киева об отказе в отстранении Охендовского от должности председателя ЦИК сроком на 2 месяца.

Как ранее сообщал ForUm, 13 декабря руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подписал подозрение Охендовскому. В тот же день оно было вручено главе ЦИК.

По версии следствия в течение 2012 года Охендовский в рамках выполнения своих должностных обязанностей совершил 6 зарубежных визитов, которые были профинансированы средствами Партии регионов.

21 декабря суд назначил Охендовскому личное обязательство в виде меры пресечения до 13 февраля 2017 г. Прокуратура обжаловала это решение.

