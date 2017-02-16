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Малазийская полиция задержала третьего подозреваемого в причастности к убийству старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чон Нама.

Как сообщил представитель полиции штата Селангор, задержанный мужчина, предположительно, бойфренд гражданки Индонезии, которую задержали ранее в связи со смертью Ким Чон Нама, передает Би-би-си.

Напомним, старший брат северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чон Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля.

Ранее в четверг полиция Малайзии объявила о задержании второй подозреваемой в причастности к убийству старшего брата северокорейского лидера. По данным полиции, у нее индонезийский паспорт на имя Сити Айши, на момент задержания она была одна.

МИД Индонезии подтвердил факт задержания своей соотечественницы. Посольство страны запросило у властей Малайзии консульский доступ к задержанной.

15 февраля была задержана первая подозреваемая - судя по документам, это 18-летняя гражданка Вьетнама.
ForUm

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