Состояние раненого Авдеевке британского фотографа Кристофера Нанна нормализуется и после выздоровления он планирует вернуться туда и продолжить работать. Об этом он сообщил 15 февраля, встретившись с впервые после ранения с журналистами в Днепропетровской областной офтальмологической больнице, где ему спасли травмированный во время обстрела глаз.

В четверг, 17 февраля, Нанну проведут уже третью операцию на глазу.

«Как только поправлюсь - поеду снова на восток, работать. Те фотографии, которые успел снять, будут использованы в книге о войне на Донбассе, которую хочу издать», сообщает ИМИ.

Как заявил директор Днепропетровской областной офтальмологической больницы Валерий Сердюк, все идет по плану, надежда на хороший результат есть. «Во время операции мы удалили из глаза пластиковый осколок размером 6 миллиметров, - сказал он. - Все структуры глаза были восстановлены».

Как сообщал ForUm, британский фотограф пострадал 2 февраля в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями Авдеевки.

Ему фактически выбило один глаз, второй также сильно пострадал. Однако врачам удалось сохранить Нанну зрение.