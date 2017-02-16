также в разделеОбщество
В Испании 64-летняя женщина родила двойняшек 4
СНБО поручил силовикам обеспечить общественный порядок в зоне АТО 16
СБУ завела дело против Прилепина 9
В Украине продолжает расти уровень безработицы 15
Шкиряк призвал запретить «Одноклассники» и «ВКонтакте» в Украине 43
По делу Грибовичской свалки будут судить львовского чиновника 10
РФ собирается в феврале-марте отправить на Донбасс 4 гумконвоя 9
В Волновахе задержали разведчика НВФ 146
Россияне пообещали не устраивать провокации на «Евровидении» 35
Участники блокады Донбасса начали перекрывать автодороги 274
У входа в Институт нацпамяти разлили красную краску 86
Подорожание проезда: Розенко призвал людей активнее отстаивать свои права 26
Участники блокады Донбасса заявляют о подготовке силового разгона 107
Годовщина вывода войск из Афганистана: УПЦ вместе с афганцами почтила погибших воинов 36
Прокуратура обжалует закрытие «квартирного дела» Лещенко 37
Холодницкий может поехать в Лондон для допроса Онищенко 29
На Закарпатье подсчитали убытки от наводнения 20
Суд освободил от наказания члена «Оплота» 52

Состояние раненого Авдеевке британского фотографа Кристофера Нанна нормализуется и после выздоровления он планирует вернуться туда и продолжить работать. Об этом он сообщил 15 февраля, встретившись с впервые после ранения с журналистами в Днепропетровской областной офтальмологической больнице, где ему спасли травмированный во время обстрела глаз.

В четверг, 17 февраля, Нанну проведут уже третью операцию на глазу.

«Как только поправлюсь - поеду снова на восток, работать. Те фотографии, которые успел снять, будут использованы в книге о войне на Донбассе, которую хочу издать», сообщает ИМИ.

Как заявил директор Днепропетровской областной офтальмологической больницы Валерий Сердюк, все идет по плану, надежда на хороший результат есть. «Во время операции мы удалили из глаза пластиковый осколок размером 6 миллиметров, - сказал он. - Все структуры глаза были восстановлены».

Как сообщал ForUm, британский фотограф пострадал 2 февраля в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями Авдеевки.

Ему фактически выбило один глаз, второй также сильно пострадал. Однако врачам удалось сохранить Нанну зрение.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги
Ботинки зимние