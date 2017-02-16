Президент России Владимир Путин считает, что своими действиями НАТО провоцирует РФ и пытается втянуть в конфронтацию.

На коллегии ФСБ он напомнил, что «сдерживание России официально провозглашено новой миссией НАТО». «С этой целью проводится дальнейшее расширение блока - собственно, и раньше проводилось, но теперь нашли другое, как им кажется, более серьезное обоснование, ускорились процессы размещения стратегических и обычных вооружений за пределами национальных границ, входящих в него (в альянс) ведущих государств», - отметил Путин, сообщает ТАСС.

«Нас то и дело, собственно говоря, постоянно провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию», - считает Путин.

Президент РФ добавил, что «не прекращаются попытки вмешательства в наши внутренние дела с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку в самой России».

Напомним, ранее заместитель командующего ВС США в Европе генерал Тимоти Рей заявил, что агрессия России в Украине привела к единству НАТО.