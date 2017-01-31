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Агрессия России в Украине привела к единству Североатлантического альянса.

Об этом на полигоне Жагань Любуского воеводства (запад Польши) во время открытия совместных учений польских военных подразделений и подразделений танковой бригады США, которая недавно прибыла в Европу, заявил заместитель командующего ВС США в Европе генерал Тимоти Рей, сообщает Укринформ.

«После событий 2014 года трансатлантические декларации с саммитов в Уэльсе и Варшаве показали неразрывность и единство НАТО в свете российской агрессии в Украине. Эти события склонили нас к выполнению обязательств и планов создания оборонного потенциала и отпугивания в Европе», - заявил Рэй.

Он сделал акцент на значении союзнического сотрудничества, обмене данными и опытом, а также сохранении территориальной целостности НАТО.

«Это самый эффективный оборонительный альянс в истории, и я доволен, что мы находимся в одной команде, поскольку ни одна страна самостоятельно не может бороться с глобальными угрозами», - подчеркнул Рэй.

В то же время, командующий ВС США в Европе генерал Бен Ходжес назвал Польшу лидером в НАТО и примером страны, которая выполняет свои союзнические обязательства. В этом контексте он обратил внимание на организацию в Польше в прошлом году учений «Anakonda», варшавского саммита НАТО и увеличение расходов в Польше на оборону, в частности технику и инфраструктуру.
ForUm

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