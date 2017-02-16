Российская сторона заверила, что не заинтересована в провокациях во время конкурса в Киеве. Об этом рассказал в интервью изданию «Новое время» исполнительный продюсер песенного конкурса «Евровидение» Йон Ола Санд.

«Да, мы говорили, и у меня нет причин думать, что они используют конкурс для нежелательных акций и провокаций. Российские музыканты и ТВ-профессионалы встревожены ситуацией не меньше нашего. Они знают: если что-то пойдет не так, это в первую очередь ударит по имиджу их страны. Точно так же и украинские власти понимают, что неприятные истории с российской делегацией в Киеве будут стоить Украине огромных имиджевых потерь. Лучший выход - положиться на службу безопасности принимающей страны, что я и делаю», - сказал Санду, сообщает УНИАН.

Звездный продюсер также рассказал, что в Европе ему задают много вопросов относительно безопасности в Киеве. «И я им отвечал, что Киев - мирный город, не более опасный, чем любой другой крупный город в Европе. Мы плотно сотрудничаем с местными властями, знаем криминальную статистику по городу, и она не вызывает вопросов. Киев хорошо организован, здесь отличное транспортное сообщение, много прекрасных ресторанов и вкусная кухня. Я всегда чувствую себя в Киеве безопасно», - заявил Санду.

По его словам, организаторы «Евровидения» хорошо понимают, что происходит на Востоке, поэтому получили от премьер-министра подробные заверения в безопасности, что каждая делегация сможет совершенно комфортно пребывать в Украине.

«Мы также попросили о свободе прессы, свободе передвижений и свободе безопасного доступа к объектам «Евровидения»... в том, чтобы показать: мы все еще способны собираться ради общей неполитической цели, мы это делаем уже 60 лет в самые разные для Европы годы», - отметил продюсер.

Напомним, ранее Европейский вещательный союз (ЕВС) заявил, что не обращался к Украине с просьбой об отмене так называемых «черных списков» российских артистов, которым запрещен въезд на территорию страны.

В то же время депутат Верховной Рады, советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что на музыкальный конкурс «Евровидение-2017» не смогут попасть те кандидаты от России, которые высказываются «в поддержку российской агрессии против Украины».