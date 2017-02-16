Неизвестные устроили потасовку у здания информационного агентства Укринформ перед пресс-конференцией председателя Института национальной памяти Владимира Вятровича. Об этом сообщают Українські Новини.

Несколько человек перед входом в здание набросились на Вятровича. После чего охрана развела председателя Института нацпамяти и неизвестных.

Прибывшие на место правоохранители задержали нападавших мужчин и отвели их в сторону до прибытия полиции и выяснения обстоятельств.

Вятрович сообщил, что нападавшие не предъявили ему никаких конкретных претензий, а лишь намеревались ударить его.

Сегодня Вятрович намерен провести пресс-конференцию по результатам работы Института нацпамяти в 2016 году.