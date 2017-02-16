также в разделеМир
Путин: НАТО постоянно провоцирует Россию 10
НАТО усилит присутствие в Черном море 18
Шойгу ждет объяснений от Пентагона о позиции силы в диалоге с РФ 81
В Новой Зеландии бушуют лесные пожары 17
В Конгресс США внесли законопроект, который не даст Трампу отменить санкции против РФ 308
В Малайзии задержали вторую подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына 68
Трамп попросил Израиль повременить с созданием новых поселений 65
Глава Пентагона призвал вести диалог с Россией с позиции силы 142
Трамп объяснил, для чего создается шумиха вокруг связей с РФ 184
Трамп знал, что Флинн скрывал свои контакты с послом РФ 51
Малайзийская полиция задержала подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына 36
Могерини: США могут лишиться роли мирового лидера 209
СМИ: Окружение Трампа контактировало с российской разведкой за год до выборов 48
Индия установила мировой рекорд, запустив в космос сразу 104 спутника 55
Представитель Госдепа США и посол РФ провели закрытую встречу 133
NYT: РФ тайно развернула новые ракет вопреки договору с США 61
Бывший советник Трампа рассказал подробности скандальной беседы с послом РФ 122
В России против парня возбудили дело за оскорбление «ватников» 244

Сотрудники американских спецслужб скрыли от президента США Дональда Трампа конфиденциальные разведывательные данные из-за опасений, что они попадут в прессу или будут скомпрометированы, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с ситуацией, сообщает РИА Новости.

В некоторых случаях представители разведки решили не сообщать Трампу об источниках и способах, которые американские спецслужбы используют для получения информации. Среди этих данных, в частности, может содержаться информация о том, как ведется слежка за иностранными государствами.

Как отмечает издание, сотрудники разведки и ранее утаивали от президента и конгрессменов информацию, чтобы сохранить свой источник в тайне, но при этом раскрывали содержательную часть данных. Однако тогда такое решение не было вызвано подозрениями в неблагонадежности главы государства.

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщило, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн за месяц до инаугурации Дональда Трампа обсуждал с российским послом Сергеем Кисляком отмену части санкций.

13 февраля Флинн подал в отставку. Он признал, что давал неполную информацию о контактах с российским послом в конце декабря, и принес извинения Трампу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги
Ботинки зимние