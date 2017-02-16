Сотрудники американских спецслужб скрыли от президента США Дональда Трампа конфиденциальные разведывательные данные из-за опасений, что они попадут в прессу или будут скомпрометированы, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с ситуацией, сообщает РИА Новости.

В некоторых случаях представители разведки решили не сообщать Трампу об источниках и способах, которые американские спецслужбы используют для получения информации. Среди этих данных, в частности, может содержаться информация о том, как ведется слежка за иностранными государствами.

Как отмечает издание, сотрудники разведки и ранее утаивали от президента и конгрессменов информацию, чтобы сохранить свой источник в тайне, но при этом раскрывали содержательную часть данных. Однако тогда такое решение не было вызвано подозрениями в неблагонадежности главы государства.

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщило, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн за месяц до инаугурации Дональда Трампа обсуждал с российским послом Сергеем Кисляком отмену части санкций.

13 февраля Флинн подал в отставку. Он признал, что давал неполную информацию о контактах с российским послом в конце декабря, и принес извинения Трампу.