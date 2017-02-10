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Советник по национальной безопасности в администрации президента США Майкл Флинн за месяц до инаугурации Дональда Трампа обсуждал с российским послом Сергеем Кисляком отмену части санкций.

Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники, передает УНИАН.

Результатом общения, по данным источников, стал «потенциально нелегальный» сигнал России о том, что введенные Бараком Обамой в декабре 2016 года санкции против России могут быть отменены.

Также в агентстве напомнили, что месяц назад источники сообщали, что Флинн провел пять телефонных разговоров с российским послом Сергеем Кисляком 29 декабря.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа подтвердила свою позицию относительно санкций против России, связанных с оккупацией Крыма.
ForUm

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