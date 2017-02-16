Попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны», - приводит слова Шойгу ТАСС.
«Сегодня в Баку на встрече начальника генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Данфордом ждем разъяснений позиции Пентагона», - добавил Шойгу.
Напомним, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе, что США остаются приверженными восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но намерены говорить с Москвой с позиции силы.
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