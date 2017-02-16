Сумма ущерба от наводнения в Закарпатье превысила 6 миллионов гривен

Об этом в комментарии Mukachevo.net сообщила пресс-секретарь облсовета Виктория Сенгетовская.

«Общая сумма убытков уже подсчитана и составляет более 6 млн гривен. В каждом районе работали специально сформированные комиссии, которые зафиксировали все разрушения на местах», – сказала она.

Во время сессии областного совета 17 февраля эта сумма должна быть утверждена депутатами.

Напомним, 3 февраля в Закарпатской области в результате таяния снега, образования ледовых заторов на потоках и реках, выпадения дождя, поднятия уровней грунтовых вод, ручьев, рек произошло подтопление 87 домохозяйств в Перечинском, Иршавском и Тячевском районах, а также 4 жилых домов.

По состоянию на 4 февраля в девяти районах было подтоплено 525 домохозяйств.

5 февраля, по данным ГосЧС, подтоплений домохозяйств и жилых домов в Закарпатской области уже не было.