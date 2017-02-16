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Правительство Израиля должно воздержаться от принятия решения о создании независимого палестинского государства на территории страны и проявлять больше гибкости в соответствующих переговорах.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Укринформ, ссылаясь на Reuters.

«Я бы хотел, чтобы вы немного оттянули с принятием решения по созданию поселений», - сказал Трамп на совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции.

Американский лидер отметил, что достичь этого будет трудно, однако Израиль должен показать свои намерения заключить соглашение по палестино-израильскому конфликту.

Ранее представитель Белого дома рассказал, что США готовы отказаться от принципа обязательности «двух государств для двух народов» в вопросах урегулирования конфликта.

Трамп во время встречи пообещал посодействовать в заключении «действительно большого мирного соглашения между Израилем и палестинцами, а в ходе пресс-конференции не дал четкого ответа, по-прежнему ли Вашингтон придерживаться принципа «два государства для двух народов», который на протяжении многих лет определял политику США в этом вопросе. Трамп заявил, что он будет счастлив от любого решения, которое понравится обеим сторонам конфликта.

«Я буду честен, если Биби (Биньямин Нетаньяху. - Ред.) и палестинцы, если Израиль и палестинцы будут счастливы, я буду доволен решением, которое им больше всего понравится», - заявил Трамп.

Ранее секретарь Организации освобождения Палестины, официальный представитель на переговорах с Израилем Саиб Арикат сообщил, что власти Палестинской автономии считают возможным создание единого с Израилем демократического и светского государства, в котором бы палестинцы получили право голоса.

Напомним, 24 декабря 2016 года Совет Безопасности принял резолюцию, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим.
ForUm

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