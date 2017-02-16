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Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что выстраивать партнерские отношения с Россией странам НАТО необходимо с позиции силы.

Соответствующее заявление, как сообщило агентство Bloomberg, Мэттис сделал в среду на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщает ТАСС.

«Мы по-прежнему открыты для возможностей восстановления партнерских отношений с Москвой, но в своих ожиданиях остаемся реалистами и обеспечиваем нашим дипломатам возможность ведения переговоров с позиции силы, - сказал глава Пентагона. - Мы не готовы, однако, отказаться от ценностей альянса и позволить России своими действиями говорить громче, чем кто-либо из присутствующих здесь».

Напомним, президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия займется деэскалацией в Украине и вернет Крым.
ForUm

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