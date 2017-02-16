Украина благодарна США за поддержку и готова к практическому взаимовыгодному сотрудничеству, а заявление Белого дома о том, что Россия должна вернуть Украине Крым было ожидаемым.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на конференции по вопросам безопасности в библиотеке конгресса США, сообщает Укринформ.

«Мы все вместе работали над тем, чтобы получить такой очень сильный месседж. После того, как такой месседж прозвучал в Совете безопасности (ООН) со стороны представителя Соединенных Штатов при ООН, сейчас мы слышим это очень последовательно и уже не первый раз от новой администрации. И то, что я слышу... вчера, сегодня - это очень важно для того, чтобы построить очень практическую и очень логичную картину того, как мы будем работать дальше вместе», - сказал глава украинского МИД.

Напомним, президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия займется деэскалацией в Украине и вернет Крым.