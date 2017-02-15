Генеральная прокуратура проверит использование формулы «Роттердам+» при закупке угля. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Я по должности обязан установить истину, действительно ли уголь закупается в Украине по так называемой формуле «Роттердам+». По предварительным разъяснениям Кабинета министров – нет, потому что «Роттердам+» предусматривает 5 с лишним тысяч гривен за тонну угля. На данный момент платят по решению НКРЭКУ около 1500 гривен за тонну. У меня возникает вопрос, НКРЭ по своим функциональным обязанностям проверила эти тарифы – какова себестоимость угля, какая рентабельность, какие затраты на транспортировку?» - приводит слова генпрокурора 112 Украина.

Луценко заявил, что «при необходимости будет начато уголовное производство».

В то же время он убежден, что нужно проверить и покупку газа по формуле «Баумгартен».

«Если проверять «Роттердам», то проверять и другую формулу – «Баумгартен+». Украина потребляет газ по формуле «Баумгартен +». «Нафтогаз» покупает газ у европейских фирм по цене «Баумгартен + доставка». У меня есть заявления, что газ на самом деле не отходит от территории Украины на запад дальше, чем на 10 км от Словацкой перемычки. За что платится 40 евро доставки из Австрии в Украину? Такую доследственную проверку, объяснения, мы проведем. Если объяснения будут неисчерпывающими, возбудим уголовное производство и будем разбираться с этим делом», - сказал генпрокурор.

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что ведомство отошло от формулы образования цены на уголь «Роттердам плюс».