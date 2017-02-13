Министерство энергетики и угольной промышленности Украины отошло от формулы образования цены на уголь «Роттердам плюс», сообщил в эфире 112 Украина глава ведомства Игорь Насалик.

«Разница между той ценой, по которой закупается уголь газовой группы и антрацитовой группы в Украине на 1,5 тыс. грн меньше, чем это было бы с «Роттердам плюс». Поэтому это не аргумент для общего действия. Мы отошли, как Министерство, от «Роттердама плюс». Сейчас не используется», – отметил он.

По словам министра, формула «Роттердам плюс» должна была решить вопрос диверсификации угля. «Но взяли среднее за 9 месяцев. Если она колебалась от 45 долл. до 92 долл., то на сегодняшний момент, если закупать по 92 долл., она не отвечает. Поэтому НКРЭКУ – это независимый регулятор. Но ответственно говорю, что цена, которая заложена в ценовой политике формирования оптово-рыночной цены, на сегодняшний день составляет 1730 грн», – сказал он.

Напомним, НКРЭКУ в конце апреля 2016 года начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, утвердив ее на второй-четвертый кварталы 2016 года. Он предполагает определение цены угля по формуле «стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки до Украины». В результате ожидаемый рост прогнозной ОРЦ по итогам 2016 года составит около 13,6%.

21 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил разобраться в обоснованности формирования цены на энергетический уголь для украинских теплоэлектростанций.