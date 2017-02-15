Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко инициирует снос всех незаконно построенных особняков на Жуковом острове в Киеве.
Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает 112 Украина.
«Остров Жуков возвращен. Теперь и я, и общество требуют признаться - кто незаконно украл этот остров? Еще одно - я собираюсь инициировать в судах вопрос о сносе незаконно построенных особняков на этом острове - от дворца Иванющенко до действующих слуг народа. Очень прошу вашей поддержки, чтобы суд принял такое законное решение», - сказал генпрокурор.
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