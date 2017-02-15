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Президент США Дональд Трамп заявил, что попытки поднять шум вокруг якобы имеющихся связей между его бывшим помощником по национальной безопасности Майклом Флинном и Россией являются «бессмыслицей» и представляют собой попытку скрыть ошибки, допущенные во время проигрышной предвыборной кампании кандидата демократов Хиллари Клинтон. Об этом он написал в среду на своей личной странице в сети Twitter.

Трамп также написал, что информация о разговоре между Майклом Флинном и российским послом, ставшая причиной отставки помощника президента США по национальной безопасности, была передана прессе источниками в американских спецслужбах. Президент США предположил, что источниками утечки могли стать сотрудники Федерального бюро расследования (ФБР) или Агентства национальной безопасности (АНБ), сообщает ТАСС.

«Эта бессмыслица по поводу связи с Россией является попыткой скрыть множество ошибок, сделанных во время проигрышной предвыборной кампании Хиллари Клинтон», - написал Трамп.

«Информация была незаконно передана провальным The New York Times и The Washington Post разведывательным сообществом (АНБ и ФБР?)», - написал Трамп.

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщило, что Флинн за месяц до инаугурации Дональда Трампа обсуждал с российским послом Сергеем Кисляком отмену части санкций.

После этого Флинн подал в отставку. Он признал, что давал неполную информацию о контактах с российским послом Сергеем Кисляком в конце декабря, и принес извинения Трампу.
ForUm

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