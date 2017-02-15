Генеральный прокурор Юрий Луценко намеревается передать медицинскую систему в тюрьмах в подчинение Министерства здравоохранения.

Об этом он рассказал на совещании относительно состояния выполнения органами прокуратуры в 2016 году возложенных на них функций и задач, сообщает Укринформ.

«Медицину тюремную надо отделить от тюрьмы. Тюремная медицина должна быть частью Министерства здравоохранения», - сказал глава ГПУ.

Он подчеркнул, что сегодня снова наблюдается рост уровня смертности в тюрьмах и медицинская система, которая существует в колониях, не может на должном уровне обеспечить здравоохранение заключенных.