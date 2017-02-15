По результатам проведения досудебного расследования по факту оставления в опасности двух малолетних детей, что привело к смерти одного из них, действия их матери переквалифицированы на умышленное убийство, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как сообщалось, в конце ноября прошлого года 20-летняя уроженка Николаевской области на 9 дней закрыла в квартире годовалого сына и 2-летнюю дочь. Вернувшись домой в ночь на 6 декабря, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку – в бессознательном состоянии.

«Действия горе-матери были квалифицированы по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности, повлекшее гибель человека). Однако, как установило следствие, оставив детей на произвол, женщина осознавала последствия их девятидневного голодания и имела возможность сообщить, где и в каком состоянии они находятся. Вместе с тем умышленно и целенаправленно этого не сделала, что и привело к смерти годовалого мальчика», - сообщили в прокуратуре.

15 февраля злоумышленнице сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения и объявлено ​​новое подозрение в умышленном убийстве малолетнего ребенка (п.2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

В настоящее время по ходатайству местной прокуратуры подозреваемая находится под стражей. Расследование в уголовном производстве продолжается.