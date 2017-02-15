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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отрицает возможность повышения тарифов на газ для населения на 40%.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Я не допущу повышения тарифов на газ для нужд населения. А те, кто заявляют о возможном росте цен на 40%, должны либо ответственно работать, либо писать заявление на увольнение», - отметил Гройсман.

Напомним, коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что с апреля цены на газ для населения могут вырасти на 40% в случае непродления возложенных на «Нафтогаз» спецобязательств.
ForUm

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