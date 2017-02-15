Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко дал поручение проверить работу Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), относительно контроля за коммунальными тарифами для населения.

Об этом он сообщил сегодня во время совещания с участием руководителей региональных прокуратур и руководителей самостоятельных структурных подразделений ГПУ по итогам работы Генпрокуратуры за прошлый год.

По словам Луценко, центральный аппарат ведомства в этом году должен провести проверку НКРЭКУ относительно того, как комиссия контролирует тарифы, сообщает УНИАН.

Он отметил, что самые высокие тарифы на коммунальные услуги - в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что цены на жилищно-коммунальные услуги утверждаются Национальной комиссией осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг по предоставлению местных органов власти.