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Срок досудебного расследования уголовного производства в отношении председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского продлен еще на два месяца. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Отвечая на вопрос, на какой стадии находится производство в отношении председателя ЦИК, Холодницкий отметил, что 13 февраля истек двухмесячный срок проведения досудебного расследования, передает УНИАН.

«Детективы своевременно обратились с ходатайством о продлении срока досудебного расследования, поскольку там оказалось, что надо проводить еще ряд следственных действий», - сказал он.

Холодницкий отметил, что согласовал это ходатайство, и досудебное расследование продлено еще на два месяца.

«По состоянию на сейчас следствие продолжается», - добавил он.

Как ранее сообщал ForUm, 13 декабря 2016 года руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подписал подозрение Охендовскому. В тот же день оно было вручено главе ЦИК.

По версии следствия в течение 2012 года Охендовский в рамках выполнения своих должностных обязанностей совершил 6 зарубежных визитов, которые были профинансированы средствами Партии регионов.

21 декабря 2016 года суд назначил Охендовскому личное обязательство в виде меры пресечения до 13 февраля 2017 г.  Прокуратура обжаловала это решение.

9 февраля Апелляционный суд Киева отказался отстранять Охендовского от должности председателя Центральной избирательной комиссии.

Сам глава ЦИК считает, что дело в отношении него сфальсифицировано НАБУ.
ForUm

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