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Национальное агентство по предупреждению коррупции получило зарегистрированный порядок проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом заявил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий, сообщает пресс-служба агентства.

«В НАПК вернулся с государственной регистрации порядок полной проверки деклараций, согласованный с Министерством юстиции и Секретариатом Кабинета Министров и принят на заседании НАПК в пятницу», - отметил Радецкий.

Также отмечается, что в соответствии с порядком, началом осуществления полной проверки декларации является день, следующий за днем ​​принятия решения НАПК о проведении такой проверки, о чем сообщается субъекту декларирования и длится 60 календарных дней. Также, логический и арифметический контроль декларации производится автоматически с помощью программного обеспечения реестра деклараций.

Также документ определяет механизм проведения НАПК контроля и полной проверки деклараций по своевременности представления, правильности и полноты заполнения. В то же время, НАПК выяснит достоверность задекларированных сведений, точность оценки задекларированных активов проверит на наличие конфликта интересов и признаков незаконного обогащения.

Как ранее сообщал ForUm, Министерство юстиции 13 февраля зарегистрировало порядок полной проверки электронных деклараций чиновников. 
ForUm

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