Цены на жилищно-коммунальные услуги утверждаются Национальной комиссией осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг по предоставлению местных органов власти.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства во вторник, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Тарифы на тепло, на горячую воду правительство Украины не устанавливает. Представление на это осуществляется местными органами власти и утверждается независимым регулятором, не имеет отношения к системе правительства. Но представление подает не независимая комиссия, а городской совет каждого города в Украине, где производится тепло. Они делают свои расчеты, несут комиссии, говорят: проверьте», - подчеркнул премьер-министр.

«На структуру формирования расходов на тепло, воду, горячую воду в Украине влияют местные органы по утверждению Национальной комиссии осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг», - сказал он.

Гройсман отметил, что правительство установило единую рыночную цену на газ, которая является предельной. Цены могут быть меньше, если будет соответствующее предложение внутри страны, подытожил он.