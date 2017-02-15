Цены на жилищно-коммунальные услуги утверждаются Национальной комиссией осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг по предоставлению местных органов власти.
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства во вторник, сообщает пресс-служба Кабмина.
«Тарифы на тепло, на горячую воду правительство Украины не устанавливает. Представление на это осуществляется местными органами власти и утверждается независимым регулятором, не имеет отношения к системе правительства. Но представление подает не независимая комиссия, а городской совет каждого города в Украине, где производится тепло. Они делают свои расчеты, несут комиссии, говорят: проверьте», - подчеркнул премьер-министр.
«На структуру формирования расходов на тепло, воду, горячую воду в Украине влияют местные органы по утверждению Национальной комиссии осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг», - сказал он.
Гройсман отметил, что правительство установило единую рыночную цену на газ, которая является предельной. Цены могут быть меньше, если будет соответствующее предложение внутри страны, подытожил он.
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