В 2016 году в Украине раскрытие преступлений составило всего лишь 30%. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время совещания в ГПУ, сообщает 112 Украина.

«Ситуация с раскрытием преступлений – в 2013 году раскрывалось 45% преступлений от всего массива учтенных. В 2014 – 44%, в 2015 – 39%. Это, в принципе, нормально, европейская норма – около 40%. Но в прошлом году – менее 30% всего массива преступлений», - сказал он.

По словам Луценко, самый низкий показатель в Киеве – 16%, Одесса – 20%, Харьковская область – 22%, Запорожская область – 23%, Киевская область – 24%.