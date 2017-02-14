Столичным жителям не стоит ожидать снижения начислений за тепло, потребленное в январе, – оснований для массовых пересчетов нет. Об этом сообщил коммерческий директор ОАО «Киевэнерго» Евгений Бушма.
Он отметил, что причиной больших цифр в платежках за тепло является подорожание газа.
«Дорогой газ – дорогое тепло. В стоимости централизованного отопления удельный вес газа достигает почти 80%. Но люди надеются, что это недоразумение, потом пересчитают. Оснований для массового пересчета нет», – подчеркнул он, сообщает «Украинская правда. Киев».
Буша отметил, что в январе, когда киевлян получили платежки, компания получала сотни обращений в день с просьбой проверить, нет ли ошибки в начислениях.
«Сейчас у нас уже есть 50 тыс. клиентов (примерно 5% нашей клиентской базы), которые по результатам инспекций в январе получат перерасчет стоимости отопления за декабрь. В основном это дома-новостройки, где есть техническая возможность установить квартирные счетчики», – добавил Бушма.
Кроме того, по его словам, пересчет возможен там, где неправильно распределена отапливаемая площадь между жилыми и коммерческими помещения, как в доме по улице Кирилловской, где жители получили платежки по 8 тыс. гривен.
«Но повторюсь, оснований для массового пересчета нет. На днях киевляне получат платежки за отопление в январе. По нашим подсчетам, средняя стоимость отопления 1 кв. м в Киеве составит 30 гривен. Но это в среднем. Расчет 90% стоимости тепла, которое потребляют столичные дома, происходит по показателям домовых счетчиков. И здесь многое зависит от состояния самого здания, его энергоэффективности», - подчеркнул Бушма.
При этом он добавил, что «не платить за тепло означает остаться без тепла».
Напомним, по данным КГГА, 48 тысячам киевлян пересчитают платежки за отопление.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время