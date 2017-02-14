Столичным жителям не стоит ожидать снижения начислений за тепло, потребленное в январе, – оснований для массовых пересчетов нет. Об этом сообщил коммерческий директор ОАО «Киевэнерго» Евгений Бушма.

Он отметил, что причиной больших цифр в платежках за тепло является подорожание газа.

«Дорогой газ – дорогое тепло. В стоимости централизованного отопления удельный вес газа достигает почти 80%. Но люди надеются, что это недоразумение, потом пересчитают. Оснований для массового пересчета нет», – подчеркнул он, сообщает «Украинская правда. Киев».

Буша отметил, что в январе, когда киевлян получили платежки, компания получала сотни обращений в день с просьбой проверить, нет ли ошибки в начислениях.

«Сейчас у нас уже есть 50 тыс. клиентов (примерно 5% нашей клиентской базы), которые по результатам инспекций в январе получат перерасчет стоимости отопления за декабрь. В основном это дома-новостройки, где есть техническая возможность установить квартирные счетчики», – добавил Бушма.

Кроме того, по его словам, пересчет возможен там, где неправильно распределена отапливаемая площадь между жилыми и коммерческими помещения, как в доме по улице Кирилловской, где жители получили платежки по 8 тыс. гривен.

«Но повторюсь, оснований для массового пересчета нет. На днях киевляне получат платежки за отопление в январе. По нашим подсчетам, средняя стоимость отопления 1 кв. м в Киеве составит 30 гривен. Но это в среднем. Расчет 90% стоимости тепла, которое потребляют столичные дома, происходит по показателям домовых счетчиков. И здесь многое зависит от состояния самого здания, его энергоэффективности», - подчеркнул Бушма.

При этом он добавил, что «не платить за тепло означает остаться без тепла».

Напомним, по данным КГГА, 48 тысячам киевлян пересчитают платежки за отопление.