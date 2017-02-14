Кабинет Министров Украины одобрил проект закона, который даст возможность создавать «корпоративные детсады».

Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее решение по проекту Закона «О дошкольном образовании» по расширению возможностей для создания и деятельности дошкольных учебных заведений разных форм собственности» было принято сегодня, 14 февраля, на заседании КМУ.

«Действительно, в Украине мы имеем проблему доступа детей к дошкольному образованию и активно работаем над тем, чтобы исправить эту ситуацию. Изменения в закон урегулируют на государственном уровне проблемы функционирования детских садов, в частности, частных и корпоративных. Это будет способствовать обеспечению конституционного права детей, в том числе с особыми образовательными потребностями, на получение дошкольного образования », - отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Предполагается, что корпоративные детские сады будут действовать на принципах государственно-частного партнерства и иметь нескольких учредителей, среди которых - местные органы власти, а также могут быть общественные организации. В проекте закона детально прописано, как такое заведение будет создаваться, на каких принципах будет функционировать и как в нем будут решаться основные вопросы.

Отдельно в документе предусмотрено создание и функционирование инклюзивных групп в детсадах. Согласно предлагаемым изменениям, в детской инклюзивной группе может быть максимум 15 человек, из которых не более 3 ребенка с особыми потребностями. Также предусматривается внедрение должности ассистента, чтобы помогать воспитателям в инклюзивной группе.

«По нашим данным, по состоянию на 15 декабря более 85 000 детей находятся в очереди в детский сад. При этом в отдельных крупных городах в дошкольных учебных заведениях на 100 местах воспитываются 180 детей. Это означает, что мы должны искать больше форм для организации дошкольных учебных заведений. И корпоративные детсады помогут нам не только увеличить количество мест в детских учебных заведениях, но и создать новую альтернативу для работающих родителей», - добавила Гриневич.

В Кабмине напомнили, что 2016 году в Украине было создано дополнительно более 26 тыс. мест для детей в дошкольных учебных заведениях.