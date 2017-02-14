Пираты, захватившие в плен экипаж судна BBC Carribean, в том числе украинца, обнародовали свои требования, сообщил Радио Свобода руководитель управления консульского обеспечения государственной консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

В чем именно заключаются эти требования, он не уточнил.

По его словам, вопросом освобождения экипажа, в котором один гражданин Украины и семеро россиян, занимается уполномоченная группа контактеров.

«Уполномоченные вести переговоры установили контакт с похитителями членов экипажа судна BBC Carribean. Пираты обнародовали свои требования и подтвердили удовлетворительное состояние членов экипажа», - пояснил Кирилич.

Экипаж BBC Carribean был захвачен в плен неизвестными в территориальных водах Нигерии 6 февраля. Судно принадлежит немецкой компании. Консульство Украины в Гамбурге оперативно установило контакт с судовладельцем и находится с ним на связи.

Судно направлялось из Камеруна в Гану.