также в разделеОбщество
14 февраля. Картина дня 47
Кабмин поддержал создание корпоративных детсадов 27
Минюст не собирается инициировать развод за сутки 15
Угнанный раритетный Buick Century нашли на границе с РФ 52
В ЕС считают, что Украина недостаточно борется с коррупцией 20
Жителя Луганщины почти 2 года незаконно удерживали в российском СИЗО 16
В ЕС считают, что из-за блокады Донбасса пострадают украинцы по обе стороны 34
НВФ раскрыли секрет стойкости украинских военных: психотропы и пропаганда 56
НАБУ открыло реестр переданных в суд дел 26
На Стретение в Украине существенно потеплеет 174
Оправданного судом мужчину снова поймали на сотрудничестве с «ДНР» 44
ВСЮ не смог отстранить Гречковского 50
Разведка: НВФ разместили военную технику на территории детсада и роддома 128
Активисты блокируют на Донбассе три ж/д ветки 61
После боев под Авдеевкой в рядах НВФ начались массовые увольнения 85
На Грибовичской свалке начали укреплять дамбу 21
Генерал Воробьев награжден орденом посмертно 71
Суд отказался отпустить Сущенко под домашний арест 29

Пираты, захватившие в плен экипаж судна BBC Carribean, в том числе украинца, обнародовали свои требования, сообщил Радио Свобода руководитель управления консульского обеспечения государственной консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

В чем именно заключаются эти требования, он не уточнил.

По его словам, вопросом освобождения экипажа, в котором один гражданин Украины и семеро россиян, занимается уполномоченная группа контактеров.

«Уполномоченные вести переговоры установили контакт с похитителями членов экипажа судна BBC Carribean. Пираты обнародовали свои требования и подтвердили удовлетворительное состояние членов экипажа», - пояснил Кирилич.

Экипаж BBC Carribean был захвачен в плен неизвестными в территориальных водах Нигерии 6 февраля. Судно принадлежит немецкой компании. Консульство Украины в Гамбурге оперативно установило контакт с судовладельцем и находится с ним на связи.

Судно направлялось из Камеруна в Гану.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги
Ботинки зимние