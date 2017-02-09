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48 тысячам киевлян перечислят платежки за отопление. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

В жилищно-коммунальную инспекцию поступило 203 обращения из-за чрезвычайно высоких начислений за теплоснабжение за последний месяц.

Вследствие проверки были выявлены типичные причины начисления заоблачных платежек: период начислений более одного календарного месяца; несоответствие отопительных площадей; непредоставление жителями показаний квартирных счетчиков; снятие показаний тепловых счетчиков ПАО «Киевэнерго» без привлечения представителей домов.

«За три недели круглосуточной работы инспекции были выяснены основные нарушения, и на сегодня принято решение о пересчете 48-ми тысячам киевских семей. К сожалению, численность инспекции сейчас довольно невелика. Мы готовы создать совещательный орган общественных инспекторов, провести соответствующий тренинг, научить, увеличить количество людей, которые помогают киевлянам фактически разобраться в начислениях и защитить семейный кошелек. Предлагаю депутатам и их помощникам участвовать», - сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Напомним, на пленарном заседании Киевсовета мэр столицы Виталий Кличко обязал ПАО «Киевэнерго» и ООО «Евро-реконструкция» предоставить киевлянам доступ к снятию показаний домового счетчика, чтобы обеспечить прозрачность начислений за тепло в каждом доме столицы. Мэр также отметил, что «Киевэнерго» должно прекратить практику начислений за отопление более чем за один календарный месяц.
ForUm

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