Представители ФИФА разрешили украинскому форварду Роману Зозуле вернуться в «Днепр», сообщает 112 Украина.

Судьба футболиста сборной Украины и «Бетиса» Романа Зозули, трансфер которого в «Райо Вальекано» сорвался из-за болельщиков клуба, до сих пор не определена. Нападающий уже успел побывать в заявке трех клубов в этом сезоне, поэтому ФИФА не хочет делать для него исключение и разрешать подписывать контракт с четвертой командой.

Единственное, на что согласились представители организации, это на возвращение Зозули в «Днепр», но и такой вариант сейчас невозможен, ведь украинскому клубу запрещено подписывать новых игроков.

Напомним, 31 января Роман Зозуля на правах аренды перешел из «Бетиса» в «Райо Вальекано». Против этого выступили фанаты «Райо», которые известны своими ультралевыми взглядами. Они обвинили Романа в нацизме только потому, что он помогает украинской армии, а его трезубец на футболке они приняли за фашистский знак.

Если Зозуля окончательно откажется от аренды в «Райо», то он уже не сможет сыграть в этом сезоне на клубном уровне, потому что дважды менял команду.