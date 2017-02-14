Сегодня, 14 февраля, в России началась внезапная проверка соединений и воинских частей Западного военного округа, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В высшие степени боевой готовности приведены мотострелковые, артиллерийские, ракетные и зенитные ракетные бригады, бригада армейской авиации, подразделения обеспечения, Ленинградская военно-морская база (ЛВМБ), задействованы также военные комиссариаты Санкт-Петербурга, Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время «военнослужащие в составе подразделений на штатной технике совершают марши в назначенные районы, где приступят к выполнению задач по предназначению».

«На специализированном полигоне в Ленинградской области уже развернуты полевые подвижные пункты управления и узлы связи, обеспечивающие в режиме реального времени устойчивый обмен информацией и координацию действий войск через региональный центр управления обороной штаба Западного военного округа», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 7 февраля президент РФ в рамках проверки привел в высшую степень боевой готовности воздушно-космические силы.