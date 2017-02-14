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Пограничники Харьковского отряда обнаружили на российско-украинской границе раритетную машину 1961 года выпуска, которая находились в розыске. Об этом сообщает пресс-служба погранведомства.

Автомобиль Buick Century прибыл в пункт пропуска «Гоптовка» вчера около 20:00. За рулем из России направлялся житель Киевщины 1982 года.

Во время проверки транспортного средства пограничники установили, что авто находится в розыске как похищенное.

«В дальнейшем пограничники также выяснили, что документы на раритетную легковушку были изготовлены специально для его незаконного перемещения, а номера на машине были с другого транспортного средства, зарегистрированного на территории Донецкой области», - говорится в сообщении.

По данному факту было направлено уведомление сотрудникам нацполиции об обнаружении признаков уголовного преступления по части 1 статьи 289 УК (незаконное завладение транспортным средством).

Сейчас автомобиль передан сотрудникам полиции.

 
ForUm

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