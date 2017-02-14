Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал недопустимыми любые спекуляции на теме поставок угля в Украину, в том числе в разрезе продолжающейся блокады поставок угля из зоны АТО. Об этом он сказал в ходе заседания правительства, представляя итоги работы Кабинета Министров в 2016 году.

«Я категорически против любых проявлений контрабанды. Я согласен с тем, что надо остановить любое перемещение контрабандных товаров через линию разграничения. Но когда речь идет о том, чтобы люди получили тепло и свет… А мы же обеспечили качественную подготовку к отопительному сезону. И сейчас некоторые хотят сорвать отопительный сезон, привести к веерным ограничениям? Надо разграничить борьбу с контрабандой и борьбу с народом», - сказал Гройсман, сообщает УНИАН.

Он подчеркнул, что Украина располагает необходимыми объемами полезных ископаемых, которые должны быть использованы внутри страны. «Критический импорт, который мы получаем из украинских недр, мы можем использовать, - сказал Гройсман. - Надо обеспечить, чтобы реальный сектор работал, а не останавливался».

Гройсман привел пример того, как еще две недели назад все спасательные службы, вооруженные силы сплотились ради того, чтобы не допустить остановки Авдеевского коксохимического комбината. «Коксохим мог остановиться от российских обстрелов, но сейчас он может остановиться из-за блокады (поставок угля. – Ред.)», - подчеркнул глава правительства.

Напомним, в конце января активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали несколько железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса.

13 февраля антикризисный энергетический штаб рекомендовал главе Министерства энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику внести на рассмотрение Кабинета Министров вопрос введения чрезвычайных мер на рынке электроэнергии.

По информации национальной энергетической компании «Укрэнерго», запасов антрацита на теплоэлектростанциях хватит для стабильной работы энергосистемы на 40 суток.