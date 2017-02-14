Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката Марка Фейгина на продление ареста украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом Фейгин сообщил в Twitter.

«Заседание по рассмотрению моей жалобы на продление срока содержания под стражей Сущенко завершено. Жалоба оставлена без удовлетворения», – написал он.

Защита настаивала на изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Напомним, Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве.

В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.

25 января 2017 года Лефортовский районный суд Москвы продлил арест Сущенко еще на три месяца.