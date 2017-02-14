Бывший генерал Службы безопасности Украины, которого подозревают в распространении материалов с призывами к насильственному изменению, свержению конституционного строя и к захвату государственной власти, объявлен в международный розыск, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ.

По данным Генпрокуратуры, указанный экс-генерал, действуя по предварительному сговору группой лиц, распространил с использованием средств массовой информации материалы с призывами к насильственному изменению, свержению конституционного строя и к захвату государственной власти.

Также отмечается, что Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о проведении специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего генерала, что расследовалось главным следственным управлением СБУ.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК Украины.

Напомним, в декабре 2015 года представители «ДНР» выложили в Интернет видео, на котором отставной генерал-майор Службы безопасности Украины Александр Третьяк заявил о переходе на сторону незаконных вооруженных формирований.

На видео Третьяк на фоне баннера так называемого министерства государственной безопасности ДНР на протяжении 20 минут «разоблачает» представителей высшего руководства Украины.

В июне 2015 года контрразведка СБУ совместно с военной прокуратурой ГПУ задержала сына Александра Третьяка, тоже Александра. 41-летнего подполковника СБУ заподозрили в работе на Главное управление разведки Вооруженных сил России.