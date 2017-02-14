Задержанный в Славянске член незаконных вооруженных формирований «ДНР», который обоснованно подозревается в истязании украинских заложников, приехал на подконтрольную Украине территорию для оформления пенсии. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что мужчина весной 2014 года добровольно вступил в НВФ, действовавшие в оккупированном в то время Славянске. В июле злоумышленник по прозвищу «Крутой» перешел в конвойную группу, осуществлявшую охрану украинских военнослужащих в помещении бывшего Управления СБУ в Донецкой области. По свидетельству освобожденных военных, он регулярно пытал и издевался над заложниками.

«Оперативники спецслужбы задержали боевика, который приехал на территорию, контролируемую украинскими властями, для оформления пенсии», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал ForUm, злоумышленник задержан 10 февраля.

Следствием установлено 11 военнослужащих, пострадавших от действий указанного лица.