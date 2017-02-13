Вооруженные силы Украины будут вынуждены открывать адекватный ответный огонь в случае продолжения незаконными вооруженными формированиями провокационных обстрелов украинских позиций, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, российско-оккупационные войска в течение дня продолжают обстрелы наших позиций вдоль всей линии разграничения сторон из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и запрещенного Минскими договоренностями оружия», – говорится в сообщении.

Так, по данным пресс-центра, на донецком и мариупольском направлениях оккупантами были обстреляны позиции Вооруженных сил Украины из 122-миллиметровой артиллерии, танков, 120 и 82 мм минометов.

В штабе АТО предостерегают, что в случае продолжения провокационных обстрелов украинских позиций после 16:30 и во избежание потерь среди личного состава, силы АТО будут вынуждены открывать адекватный ответный огонь.

Также отмечается, что о таком решении в установленном порядке уже предупрежден Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, за минувшие сутки, 12 февраля, в зоне проведения АТО зафиксировано 67 обстрелов, ранен один военный.