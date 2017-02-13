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В середине следующей недели дневная температура воздуха может подняться до 13° тепла, сообщает пресс-служба Украинского Гидрометцентра.

«С конца недели ждем вторжения теплой воздушной массы! Температура в течение суток будет колебаться около 0°. А если заглянуть еще дальше, то тепло будет набирать силы, и 23 февраля дневная температура может подняться до 6°-13° тепла! При этом дождливо», - говорится в сообщении.
ForUm

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