За минувшие сутки в зоне проведения АТО зафиксировано 67 обстрелов, ранен один военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на мариупольском направлении НВФ из минометов различных калибров обстреливали Павлополь, Новотроицкое и Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Новотроицкое, Гнутово, Новогригорьевку, Чермалик, Николаевку, Лебединское, Водяное и Широкино. По Новотроицкому и Марьинке огонь вели снайперы, а по Новогригорьевке - БМП.

На донецком направлении из минометов обстреляли Верхнеторецкое и Авдеевку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Зайцево, Пески, Новоселовкау Вторую, Каменку, Луганское. По позициям в районе Авдеевки огонь вела БМП противника. По Троицкому, Новоселовке Второй и Каменке - снайперы.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия НВФ обстреляли Новоалександровку и Новозвановку.