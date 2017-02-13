также в разделеОбщество
САП направила в суд дело врио ректора НАУ 4
Инцидент на Чонгаре исчерпан 34
На фронте деэскалация – НВФ не применяют артиллерию 23
НАПК направило в суд протоколы на сотрудников Высшего хозсуда из-за е-деклараций 18
Российский писатель пошел воевать за НВФ 85
Журналист: Захватом крымскотатарского батальона руководил пьяный майор 254
В результате атаки на базу крымскотатарского батальона никто не пострадал 34
Нацгвардейцы задержали женщину, разыскиваемую за сотрудничество с «ЛНР» 55
Чубаров подтвердил инцидент между ВСУ и крымскотатарским батальоном 448
До конца отопительного сезона пересчитывать субсидии не будут 24
Молдаванин пытался ввезти в Украину георгиевские ленты 168
В Херсоне неизвестные ограбили ювелирку 70
Великобритания заявляет о росте кибератак со стороны РФ 24
В Авдеевке восстановили почти 150 домов 29
Уровень воды в закарпатских реках снизился 26
10 февраля. Картина дня 130
Посольство пригласило Филлипса на «интервью» в СБУ 79
Зорян и Шкиряк: Соцсети бурно отреагировали на конфуз росСМИ 458

Следственный комитет России заявляет о получении «неопровержимых доказательств»  применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения – тактических ракетных комплексов «Точка-У» – против мирного населения в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте следкома.

«Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России в рамках расследования уголовного дела о событиях на юго-востоке Украины оперативным путем получены и процессуально зафиксированы неопровержимые доказательства применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения – тактических ракетных комплексов «Точка-У» – против мирного населения в ходе вооруженного конфликта», - заявили в Москве.

«Следователями СК России процессуально закреплены доказательства применения украинскими военными ракетных комплексов «Точка-У» по населенным пунктам Луганской области: в городе Луганске, в селах Новосветловка и Терновое, в Краснодонском районе, в городе Ровеньки, в поселке Юбилейном города Луганска», – говорится в заявлении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

83
Теги
Ботинки зимние