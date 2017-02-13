Следственный комитет России заявляет о получении «неопровержимых доказательств» применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения – тактических ракетных комплексов «Точка-У» – против мирного населения в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте следкома.
«Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России в рамках расследования уголовного дела о событиях на юго-востоке Украины оперативным путем получены и процессуально зафиксированы неопровержимые доказательства применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения – тактических ракетных комплексов «Точка-У» – против мирного населения в ходе вооруженного конфликта», - заявили в Москве.
«Следователями СК России процессуально закреплены доказательства применения украинскими военными ракетных комплексов «Точка-У» по населенным пунктам Луганской области: в городе Луганске, в селах Новосветловка и Терновое, в Краснодонском районе, в городе Ровеньки, в поселке Юбилейном города Луганска», – говорится в заявлении.
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