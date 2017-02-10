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Прокуратура Киева совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции разоблачила преступную группу в составе должностных лиц управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета столичного управления полиции, а также одного из полков особого назначения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как установлено досудебным расследованием, участники этой группы ежемесячно присваивали половину средств, предназначавшихся для выплаты премий полицейским одного из полков особого назначения ГУ НП в Киеве.

«Пятеро злоумышленников задержаны после разделения очередной суммы присвоенных средств в размере 240 тыс. грн», - сообщили в прокуратуре.

Всего по указанной схеме служащие незаконно обогатились почти на 10 млн гривен.

В настоящее время в помещении управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета ГУ НП Украина в Киеве и по месту жительства фигурантов производства проводятся обыски.

Задержанным лицам готовится сообщение о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой), а также ходатайство об избрании им меры пресечения и отстранения от должностей.

Также прокуратурой инициировано проведение аудита всех начислений, проведенных указанными служащими за предыдущие периоды.

 
ForUm

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