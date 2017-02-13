Решение вводить военное положение должно касаться всей территории Украины в случае его принятия. Такую позицию высказал спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время посещения военной части во Львовской области, сообщает 112 Украина.

«Я считаю, что если военное положение должно вводиться, то оно должно вводиться на территории всей страны», - сказал Парубий.

Он отметил, что «все эти планы» касаются серьезной переорганизации всей системы управления государством.

«Но, конечно, в случае массированной атаки и наступления, в Авдеевке мы видим, что такое наступление возможно, придется принимать решение, решение должно быть готовым. Но это решение находится исключительно в компетенции Президента Украины, СНБО... Я думаю, ВР без колебаний поддержит это решение, но это очень сложное решение», - отметил спикер парламента.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин не исключил введения военного положения в случае ухудшения ситуации на Донбассе.