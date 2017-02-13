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В переулке Кияновском в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину.

По данным пресс-службы столичного главка, информация о том, что на парковке недалеко от бизнес-центра лежит человек, поступила около 09:00.

На месте происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что мужчину убили выстрелом в грудь. При этом пуля прошла на вылет. Личность погибшего установлена, это – киевлянин, 1970 года рождения.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили в сугробе снега оружие, из которого, вероятно, стреляли. Правоохранители продолжают осматривать прилегающую территорию, разыскивают свидетелей и очевидцев.

По факту убийства начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления злоумышленника.

 
ForUm

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