Руководство Украины постоянно обсуждает вопрос введения военного положения в стране, и в случае ухудшения ситуации на Донбассе его введут очень быстро. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире ток-шоу «Право на власть» на канале 1+1.

«Вопрос неоднократно проговаривался. Есть соображения безопасности, есть соображения правового характера. То есть этот вопрос постоянно находится в состоянии обсуждения. Если ситуация этого потребует, это произойдет очень-очень быстро», - сказал он. При этом Климкин добавил, что страна может находиться в состоянии войны и не вводить военное положение, сообщает УНИАН.

«Я не исключаю в случае ухудшения ситуации введения военного положения, и это достаточно эффективный элемент. Но сам по себе состояние войны не предполагает однозначно именно введения военного положения», - сказал министр.

По словам Климкина, суверенное право объявить военное положение в стране имеет Совет национальной безопасности и обороны Украины. И именно он будет решать, ухудшилась ли ситуация настолько, чтобы ввести военное положение.

Напомним, во фракции «Блок Петра Порошенко» допускают введение военного положения, если Россия будет серьезно наступать на всех фронтах.

В то же время заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука пока не видит необходимости во введении военного положения.