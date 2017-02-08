Впервые в Украине в среду, 8 февраля, в суд направлено обвинительное заключение в отношении сотрудника Государственной фискальной службы за непредставление электронной декларации.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Старший следователь по особо важным делам следственного управления финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС будучи должностным лицом, занимающим ответственное положение, достоверно зная о том, что в срок до 01.11.2016 должен подать в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, ежегодную декларацию 2015 года и декларацию в связи с прекращением деятельности, связанной с выполнением функций государства, умышленно их не подал», - говорится в сообщении.

Кроме того, он обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, в том, что он с использованием предоставленной власти и служебного положения требовал и получил неправомерную выгоду в размере 10 тыс. долл. за возвращение изъятых вещей, документов и арестованных горюче-смазочных материалов в уголовном производстве.