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Российский писатель Захар Прилепин пошел воевать за незаконные вооруженные формирования «ДНР». Ему предоставили должность заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом в «ДНР», сообщает российское издание Медуза.

«По моей инициативе уже создано подразделение и мы будем стремиться к тому, чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разных причин», — заявил Прилепин в интервью «Комсомольской правде».

В комментарии «Дождю» Прилепин отметил, что его батальон выполняет боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими войсками. «Политрук — это не воспитатель в детском саду. Если вы понимаете, о чем вообще спрашиваете, — я, будучи замкомбата, не могу не принимать участия ни в чем», — сказал Прилепин.

Прилепин с 2015 года является советником главы «ДНР» Александра Захарченко. Писатель занимался, в частности, доставкой гуманитарной помощи на оккупированный Донбасс.

С 2016 года Прилепин ведет авторскую передачу на телеканале «Царьград ТВ». Владелец канала — бизнесмен Константин Малофеев — оказывает поддержку НВФ, которые воюют в Донбассе.

В 1990-х годах Прилепин служил в ОМОНе, принимал участие в операциях в Чечне и Дагестане.
ForUm

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