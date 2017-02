Посольство Украины в Великобритании пригласило известного пророссийского блогера- пропагандиста британца Грэма Филлипса на интервью в здание СБУ.

Так, Филлипс обратился в посольство с официальным запросом на интервью с послом Натальей Галибаренко и написал об этом в Twitter дипведомства.

«Я написал официальный запрос на интервью с послом Натальей Галибаренко, и я жду вашего ответа», - написал Филипс.

В ответ украинское посольство «пригласило» Филлипса на интервью в здание Службы безопасности Украины по адресу: Киев, ул. Владимирская, 33.

.@GrahamWP_UK We are ready to set up your “interview” in Kyiv – 33 Volodymyrska Street – Security Service of Ukraine https://t.co/OetMxzy95I pic.twitter.com/7oWs61nbEV