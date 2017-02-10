Посольство Украины в Великобритании пригласило известного пророссийского блогера- пропагандиста британца Грэма Филлипса на интервью в здание СБУ.

Так, Филлипс обратился в посольство с официальным запросом на интервью с послом Натальей Галибаренко и написал об этом в Twitter дипведомства.

«Я написал официальный запрос на интервью с послом Натальей Галибаренко, и я жду вашего ответа», - написал Филипс.

В ответ украинское посольство «пригласило» Филлипса на интервью в здание Службы безопасности Украины по адресу: Киев, ул. Владимирская, 33.

.@GrahamWP_UK We are ready to set up your “interview” in Kyiv – 33 Volodymyrska Street – Security Service of Ukraine https://t.co/OetMxzy95I pic.twitter.com/7oWs61nbEV — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 9 февраля 2017 г.





«Грэхем Филлипс! Мы готовы провести с Вами «интервью» в Киеве, по адресу: ул. Владимирская, 33 – Служба безопасности Украины», - говорится в ответе посольства.

Напомним, 17 сентября 2016 года во время обмена пленными Филлипс прорвался в карету скорой помощи, где находился Владимир Жемчугов, и начал задавать ему провокационные вопросы. Тяжелораненого Жемчугова, у которого ампутированы конечности и выбиты глаза, НВФ удерживали в плену около года.

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко призвала власти этой страны принять все возможные меры, чтобы остановить пропагандистскую деятельность журналиста Грэма Филлипса в Украине.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф сообщила, что поражена поведением журналиста Грэма Филипса при обмене пленными, однако у британского правительства нет оснований запрещать ему выезжать из страны.

В июле 2014 года СБУ задержала Филлипса и приняла решение о его выдворении за пределы Украины с запретом въезда на три года.

При этом сам Филлипс сначала утверждал, что ему не грозит депортация. После этого он вернулся в Россию, а оттуда – на Донбасс и продолжил работу.