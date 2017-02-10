В Харькове сегодня, 10 февраля, в день своего 80-летия, скончался легендарный волейболист Юрий Поярков.
Он умер после продолжительной болезни, сообщает пресс-служба горсовета.
«Харьковский городской голова Геннадий Кернес, городской совет, его исполнительный комитет выражают глубокие и искренние соболезнования в связи с постигшей невосполнимой утратой», - отмечается в сообщении.
«Поярков стал легендой еще при жизни. Величайший волейболист ХХ века, герой трех Олимпиад, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, «человек-катапульта» с неберущейся подачей, совершившей революцию в волейболе, – таким он запомнится миллионам поклонников этого вида спорта во всем мире», - подчеркнули в горсовете.
Юрий Михайлович Поярков родился 10 февраля 1937 года. Дебютировал в сборной СССР по волейболу в 22 года. Двукратный олимпийский чемпион Токио (1964) и Мехико (1968), бронзовый призер Олимпиады в Мюнхене (1972). Двукратный чемпион Всемирных универсиад. Двукратный чемпион Европы и мира. Член исполкома Федерации волейбола Украины. Имя Юрия Пояркова внесено в книгу рекордов Гиннесса (три олимпийские медали на трех Олимпиадах, в том числе две золотые). Президент теннисного клуба «Уникорт». Почетный гражданин города Харькова (1999).
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время