Национальное антикоррупционное бюро на следующей неделе зарегистрирует производство по деятельности заместителя председателя Национального банка Украины Екатерины Рожковой и начнет расследование.

Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, сообщает Укринформ.

«Зарегистрируем на следующей неделе производство и начнем расследование», - сказал Сытник.

Он отметил, что НАБУ давно расследует дела о деятельности руководства НБУ, и количество запросов по их работе постоянно растет. «Мы видим, что это очень актуальная тема, и мы будем стараться активизироваться», - добавил он.

Ранее СМИ неоднократно обнародовали информацию о причастности Рожковой к коррупционным действиям. Некоторые интернет-издания даже обнародовали аудиофайлы, где человек с голосом, похожим на голос заместителя председателя НБУ, общается с представителем одного из банков в Украине. В этом разговоре журналисты заметили признаки коррупционных действий.